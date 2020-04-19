شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية بالمملكة البحرينية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أيمن الصفدى، وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال الاتصال بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما استعرض الوزيران تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين الشقيقين في مواجهتها والسيطرة عليها والحد من تداعياتها، وأكدا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز. وفى وقت سابق ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحاً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 132.14 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 3.3 مليون سهم بقيمة 411.9 ألف دينار بحرينى.