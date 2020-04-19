شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمنع قياس الملابس بالمحلات.. ولا تبديل للسلع غير القابلة للتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح قرارًا بشأن التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فايروس كورونا، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية.



وبحسب الصحة بمملكة البحرين، يجب أن تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بإغلاق غرف قياس الملابس كليا، وعدم السماح بتجربة أو قياس السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة، بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والكمامات وغيرها.

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ووفقًا للقرار، فإنه لا يسمح بتبديل أو إرجاع تلك السلع بعد بيعها مالم يكن ذلك راجعا لعيب أو خلل أونقص فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض السلعة للبيع مرة أخرى بعد إبدالها أو إرجاعها.



ونص القرار على أنه «يجوز استبدال أو إرجاع أو تجربة السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة بما في ذلك المجوهرات والنظارات، إذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بالسوائل التي تقضي على الفيروسات دون إتلافها أو التأثير على جودتها بأي صورة، على أن يتم تعقيمها مباشرة عند استبدالها أو إرجاعها أو ملامستها من مرتادي المحل أو العاملين فيه.



ووفقًا للقرار، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.