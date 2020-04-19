شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا عمره 59 عاما و86 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت ‎وزارة الصحة بسلطنة عمان، الأحد، وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا ‎"كوفيد١٩" ويبلغ من العمر تسعة وخمسين عاماً، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وتعد هذه سابع وفاة تسجل في ‎السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وكانت أعلنت الوزارة العمانية، صباح اليوم تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" ، ليبلغ الإجمالي 1266 إصابة.



وأكدت الوزارة بأن 233 حالة قد تماثلت للشفاء .

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وفى سياق متصل، قلصت سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال أي ما يعاجل (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء لسلطنة عمان في بيان اليوم الاثنين :" 500 مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها .

وأكد مسؤول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية على أن الحكومة في سلطنة عمان تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.