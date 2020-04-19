شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق يعلن التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال إقليم كردستان العراق شبه المستقل اليوم الأحد إنه ملتزم بحصته من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
يأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية في بغداد حيث وافقت حكومة كردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 ابريل نيسان على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو.
أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وبحسب وكالة "أ ش أ"، أفادت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً ما بين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.
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