كردستان العراق يعلن التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال إقليم كردستان العراق شبه المستقل اليوم الأحد إنه ملتزم بحصته من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

يأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية في بغداد حيث وافقت حكومة كردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 ابريل نيسان على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو.

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