شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف الإماراتى المركزى يدعو البنوك لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن المصرف الإماراتى المركزى، وجه بيانا عاجلا إلى البنوك الإماراتية، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس كورونا، حيث قال المركزى الإماراتى إنه يشجع البنوك التجارية على استغلال الإجراءات الخاصة المعلنة من قبل الدولة، برأس المال والسيولة حجمها 70 مليار دولار، لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

وطالب المصرف الإماراتى المركزى، البنوك فى الإمارات على معالجة المزيد من الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت أعمالها بتداعيات جائحة كورونا، موضحا أن البنوك استخدمت بالفعل 30% من الأموال المخصصة ضمن برنامجه التحفيزي، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، ولافتا إلى أن البنك المركزي سينشر استخدام، كل بنك لبرنامج التحفيز بدءا من مايو 2020.

وفى وقت سابق أشاد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، بالبنية التحتية لحكومة الإمارات وقدراتها فى التعامل مع أزمة كورونا.

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وكتب خلفنا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "اليوم أثبت حكامنا فى الإمارات أن ما أنفقوه فى البنية التحية بدولتنا لا يقدر بثمن.. لو لم تكن حكومتنا الكترونية لما تمكنا من ادارة اعمالنا بسلاسة ويسر...ولو لم تكن البنى التحتية قوية لما تمكنا من إنشاء مستشفيات ميدانية على مستوى رفيع من الإنشاء. تعرف القيادة بالنتائج وتعرف الحكومة بتلبية الحوائج".

وفى وقت سابق، ترأس الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة فى اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض المجلس الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في ظل الظروف الحالية، ووضع آلية لتطبيق نظام العمل عن بعد وتوزيع العاملين بالوزارة حسب متطلبات العمل، بحيث يكون هناك نسبة معينة تعمل بشكل كلي عن بعد وتشمل الفئات التي تم تحديدها من الموظفين من الفئة العمرية فوق 60 عاما، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتى يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.