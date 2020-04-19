شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شرطة دبي: ما أنفقناه على البنية التحية بدولتنا لا يقدر بثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، بالبنية التحتية لحكومة الإمارات وقدراتها فى التعامل مع أزمة كورونا.

وكتب خلفنا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "اليوم أثبت حكامنا فى الإمارات أن ما أنفقوه فى البنية التحية بدولتنا لا يقدر بثمن.. لو لم تكن حكومتنا الكترونية لما تمكنا من ادارة اعمالنا بسلاسة ويسر...ولو لم تكن البنى التحتية قوية لما تمكنا من إنشاء مستشفيات ميدانية على مستوى رفيع من الإنشاء. تعرف القيادة بالنتائج وتعرف الحكومة بتلبية الحوائج".



ضاحى خلفان على تويتر

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وفي وقت سابق، ترأس الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة فى اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض المجلس الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في ظل الظروف الحالية، ووضع آلية لتطبيق نظام العمل عن بعد وتوزيع العاملين بالوزارة حسب متطلبات العمل، بحيث يكون هناك نسبة معينة تعمل بشكل كلي عن بعد وتشمل الفئات التي تم تحديدها من الموظفين من الفئة العمرية فوق 60 عاما، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

أما الفئات الأخرى من العاملين فتشمل الذين يعملون في المجال المكتبي، ويكون عملهم بالتناوب بنسب معينة، ومراعاة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية، لحمايتهم ضد الأمراض والفيروسات وذلك من خلال عمليات تعقيم المباني والمكاتب المختلفة التي يتواجدون فيها خلال فترة عملهم وأثناء عمليات التناوب، حرصا على سلامتهم.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.