شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخفف حظر التجول خلال شهر رمضان ويستثنى بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا فى العراق رفع حظر التجول فى شهر رمضان من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء بعض المناطق، وبحسب وسائل إعلام عراقية حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة "تخفيف الإجراءات".

وفى سياق منفصل، أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقى، سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقر إحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى التابعة للقوات الأمنية في تلة الشورى بمنطقة صحراوية فى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

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وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى في بيان صحفى لها، مساء أمس، إن القوات الأمنية تجرى عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على هذا العمل الإرهابى.

كانت وزارة الصحة فى العراق، أعلنت عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى حالة وفاة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 160 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.