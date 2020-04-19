شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تراخيص خيم إفطار صائم فى أبوظبى حتى إشعار آخر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت بلدية مدينة أبوظبي، خدمة طلب الحصول على تراخيص تنظيم الخيام والجلسات الرمضانية، ومنها تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم وذلك حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة الرؤية أن بلدية مدينة أبوظبي، أوضحت أن توقيف إصدار التصاريح يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع التجمعات بهدف مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».