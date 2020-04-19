إلغاء تراخيص خيم إفطار صائم فى أبوظبى حتى إشعار آخر بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت بلدية مدينة أبوظبي، خدمة طلب الحصول على تراخيص تنظيم الخيام والجلسات الرمضانية، ومنها تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم وذلك حتى إشعار آخر.
ونقلت صحيفة الرؤية أن بلدية مدينة أبوظبي، أوضحت أن توقيف إصدار التصاريح يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع التجمعات بهدف مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأكدت على أن كافة الخدمات التي تتيح التجمعات، مثل: خيم المناسبات وحجز قاعات الأفراح وغيرها، جرى إيقافه بحيث لا يمكن للجمهور، طلب هذه الخدمات عبر المنصة الذكية «سمارت هب» كما في السابق.
وكانت البلدية طبقت في 15 مارس الماضي، قرار إغلاق الشواطئ والحدائق في مدينة أبوظبي وضواحيها ابتداء، حتى إشعار آخر، موضحةً أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.
ونفذت من خلال بلدية مركز المدينة، عدة حملات توعوية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تستهدف العاملين في المحال التجارية ومحال السوبرماركت والبقالات ومحال بيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية في أبوظبي، بمتطلبات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا بما يحافظ على صحة أفراد المجتمع ورواد المحال.
وأعلنت البلدية أخيراً، توفير خدمة لجميع المواطنين تتيح لهم شراء السلع المدعومة عبر التسجيل في منصة «سمارت هب»، واختيار البضائع والدفع الإلكتروني، ليتم توصيلها إلى المنازل خلال يومي عمل، وذلك لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في ظل الظروف الحالية.
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