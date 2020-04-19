شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: إجمالى حالات التعافى من كورونا 1398 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالى عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 9362 بينها 7867 نشطة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافي من الفيروس 1398.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن المسح النشط متواصل فى المواقع الأكثر عرضة للتفشى، مشيرة إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك فى الكشف عن الفيروس.