شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1088 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9362 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1088 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة.

وفى وقت سابق ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.89% رابحا 58.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6690.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية -نمو بنسبة 6.17% رابحا 423.69 نقطة ليصل إلى مستوى 7289.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 85.4 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفع 146 سهما، فيما تراجع 34 سهما.

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.87%، ثم سهم مجموعة الحكير بنسبة 7.21%، ثم سهم الوطنية بنسبة 6.69%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.71%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 2.50%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 2.03%.

وفى سياق آخر أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أنه في ظل عدم معرفة المجموعة بالفترة الزمنية لاستمرار العمل بتلك الإجراءات الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا، فأنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي في الوقت الحالي، وسوف تقوم المجموعة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.