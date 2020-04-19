شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: قادرون على صرف رواتب موظفى القطاع العام وتسديد الإلتزامات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة، أن الدولة قادرة على إيفاء التزماتها تجاه القطاع العام من صرف رواتب الموظفين سواء في العام الحالى أو العام المقبل دون أى قلق أو خوف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح العضايلة خلال مداخلات هاتفية على عدد من الإذاعات اليوم الأحد، أن وزارة المالية ستبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى استعداد الحكومة لصرف مستحقات المتعطلين عن العمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص وعمال المياومة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وحظر التجول.

وأكد العضايلة أن الحكومة قادرة أيضاً على تسديد التزاماتها الخارجية من قروض مستحقة عليها، موضحا أن البنك المركزي يملك احتياطات كافية تقدر ب 14 مليارا و200 مليون دولار ولا يوجد ما يدعو للقلق أبداً.

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وأشار إلى أن الوضع المالي مطمئن جداً، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية عند كتابة أي معلومة والرجوع لأصحاب القرار للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة.

وجدّد التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي الغذائي للأردن مطمئن جداً، والشحن التجاري البري والجوي زاد خلال هذه الفترة مقارنة مع الأشهر الماضية، بهدف تزويد المواطنين باحتياجاتهم من السلع والمواد الأساسية خلال فترة حظر التجول.

ونوّه إلى أن القطاع الصناعي عاد للعمل بنسبة 60 بالمئة، وستصل النسبة إلى 80 بالمئة خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى عودة عدد من القطاعات الإنتاجية والتجارية للعمل بشكل مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وذلك ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية، وإقرارها من لجنة الأوبئة.