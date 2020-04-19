شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تخفض الميزانية العامة 500 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قلصت سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال أي ما يعاجل (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وقالت وكالة الأنباء لسلطنة عمان في بيان اليوم الاثنين :" 500 مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها .
وأكد مسؤول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية على أن الحكومة في سلطنة عمان تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
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