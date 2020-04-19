بدء تشغيل الخط الملاحى الجديد بين السعودية وشرق أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد، بدء تشغيل الخط الملاحى الجديد بين المملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعى فى ينبع ، اليوم الأحد، السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد (CMA CGM)، بما يُسهم في تعزيز تنافسية خِدْمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، أن ذلك يأتي في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تبرمها "موانئ" مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية ضمن خططها وأهدافها الإستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة لاستثمار موقع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية في المنطقة، والمدينة المنورة ومحفظاتها مستقبلاً، تلبيةً لاحتياجات المنطقة ، ولما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في مناولة الحاويات.

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وسيُسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة (ميناء جدة الإسلامي ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع) ، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق أفريقيا، كما سيؤدي إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق أفريقيا وزيادة التبادل التجاري.

يذكر أن الخط الملاحي الجديد لصالح الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات المساندة (CMA CGM) سيقدم خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال عبر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة.

