شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الكويتى يأمر بحجز المذيعة داليا بدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموقع الإلكترونى لصحيفة "القبس" الكويتية ، إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً اليوم الأحد، بحجز المذيعة في تلفزيون الكويت، داليا بدران لاستكمال التحقيقات معها في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية.





وقالت القبس نقلا عن مصدر، إن النيابة العامة وجهت للمذيعة تهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة، وسوف يتم استكمال التحقيقات معها غداً.