- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الكويتى يأمر بحجز المذيعة داليا بدران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموقع الإلكترونى لصحيفة "القبس" الكويتية ، إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً اليوم الأحد، بحجز المذيعة في تلفزيون الكويت، داليا بدران لاستكمال التحقيقات معها في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية.
وقالت القبس نقلا عن مصدر، إن النيابة العامة وجهت للمذيعة تهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة، وسوف يتم استكمال التحقيقات معها غداً.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الكويتى يأمر بحجز المذيعة داليا بدران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.