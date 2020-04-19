شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إجمالى فحوصات كورونا حتى الآن تخطى 180 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، موضحة أن إجمالي الفحوصات على كورونا حتى الآن تخطى 180 ألفا، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها.

ذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالى عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 9362 بينها 7867 نشطة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافي من الفيروس 1398.

وأضافت وزارة الصحة السعودية أن الفحوص المخبرية تعتمد على عاملي "السرعة والدقة" معا، لافتة إلى أن آليات الفحص والعلاج موحدة على مناطق المملكة كافة.