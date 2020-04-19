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شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي فرنسي يؤكد تدهور حالة أمير قطر السابق بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصحفي الفرنسي نادر علوش، عبر حسابه على تويتر، أن حالة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني قد تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
واشار علوش إلى أن العائلة المالكة القطرية، استعانت بفريق طبي من الولايات المتحدة، يضم اثنين من الأطباء اليهود لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر.
وكتب علوش على تويتر: "أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، تم إرسال فريق من الأطباء الأمريكيين. من بينهم 2 من اليهود.."
يذكر أن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، تولى الإمارة في 27 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.
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