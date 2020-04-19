شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبتكر ملصقا على المنزل الخاضع للحجر وتجيز الإبلاغ عن عدم الملتزمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارًا وزاريًا باعتماد آلية لتطبيق الحجر المنزلى، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وذلك فى إطار الجهود والإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تضمنت الآلية ما يلي.

يتم وضع ملصق على منزل الفرد الخاضع للحجر وذلك لمنع الزيارة المنزلية حرصًا على صحة المجتمع والحد من انتشار الوباء ووفقا لصحيفة القبس الكويتية.

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وأكدت الوزارة أن فرقها ستقوم بعمل زيارات مفاجئة للمحجورين منزليًا، وفى حالة ثبوت عدم التزام الشخص المحجور بمكان الحجر الثابت بإقراره عند الوصول سيتم إعداد تقرير من قبل الأطباء أو المفتشين الصحيين فى وزارة الصحة وإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حقه.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه فى حال عدم تمكين المخولين من وزارة الصحة (الأطباء أو المفتشين الصحيين) من القيام بعملهم فى زيارة المحجورين منزليًا والتأكد من التزامهم بالحجر المنزلى، سيتم الاستعانة برجال الشرطة للقيام بعملهم مع تحرير محضر بالواقعة واحالته لجهات الاختصاص القضائى، مضيفة أنه «فى حال ضبط أى شخص يقوم بزيارة المنزل الذى يوجد به فرد خاضع للحجر المنزلى يتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حق المخالف».

وأجاز القرار الوزارى لكل شخص فى المجتمع الإبلاغ عن أى فرد خاضع للحجر المنزلى ولم يلتزم به، وعلى الجهات الأمنية سرعة الاستجابة لهذه البلاغات والتأكد من جديتها، ومن ثم ضبط المخالف واحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حقه.