شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة فى منطقة الوشكة شرق مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبى" في بيان صحفي، إن الجيش الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرق مصراتة.

وشنت مقاتلات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت آليات وعربات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مدينة مصراتة، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبى" في بيان صحفي إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنت غارات جوية استهدفت من خلالها عددا من الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق ودمرت عدد منها في منطقة بوقرين الواقعة شرقي مدينة مصراته​​​.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطنى الليبى، أسقطت يوم الجمعة الماضى طائرتين تركيتين مسيرتين، فوق منطقة وادى دينار قرب مدينة بنى وليد غرب البلاد، وذلك بعد دخولهما إلى المنطقة لاستهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية.

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وكشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، عن أن تنظيم القاعدة وداعش والهاربين من بنغازى من "أنصار الشريعة" والمصنفين دوليا شاركوا فى هجوم على صبراته، مشيرا إلى أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.