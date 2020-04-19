شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ 2820 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرفع العدد الإجمالي إلى 2820، ونوهت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322.

وأمس كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2685 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 11004 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى مساء اليوم.

Advertisements

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 137 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314 حالة.

وقررت السلطات المعنية فى دولة المغرب، أمس السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لمدة شهر حتى العشرين من مايو القادم، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.