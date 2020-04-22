رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفضحون الناشط المصري الإرهابي "جمال عيد"

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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" الناشط المصري الإرهابي جمال عيد، الذي أدعى عدم وجود صلة بين اليساريين وجماعة الإخوان الإرهابية. وقال نشطاء: جمال عيد كان بيدعي عدم وجود صلة بين اليساريين وجماعة الإخوان الإرهابية ويقول هذا بنفسه في قناة إخوانية". وأضاف رواد السوشيال ميديا: "ذاكرة الشعب المصري أصبحت قوية.. هل نسيتم صورتكم مع جماعة الإخوان الإرهابية احتفالا بتنصيب الجماعة على رأس مصر؟! والتي كادت أن تنهار بسبب هذا الخليط العميل.. لولا ثورة 30 يونيو المجيدة، أيها الكذاب المنافق الخائن.. إلى متى ستظل دون أن ترتدع؟!". وأوضح رواد السوشيال: "كفى.. كفى.. كفى، رحمة الشعب المصري الذي كشف أكاذيبك وعمالئك أيها العميل الرسمي الكذاب".