سلطنة عمان تسجل سابع وفاة بكورونا

أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا، و86 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1266.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، أن الوفاة الجديدة لمقيم (59 عاما)، وتعد سابع وفاة تسجل في السلطنة لمصاب بكورونا.

فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا 233.

وحتى ظهر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 606 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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