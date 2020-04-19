كورونا.. ارتفاع الإصابات في السعودية والبحرين وقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأحد، في كل من السعودية والبحرين وقطر، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية.

ففي السعودية أعلنت وزراة الصحة، تسجيل 5 وفيات بكوورنا ليصل الإجمالي إلى 97.

وأضافت الوزارة في بيان أنها "سجلت 1088 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9362".

وأشارت إلى أنه تم "شفاء 69 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 1398".

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 100 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1873".

وأضافت الوزارة أنه من ضمن إجمالي الإصابات 7 وفيات و759 حالة شفاء.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 5448.

‏‎ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 8 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 518 حالة من مجمل الإصابات".

وحتى ظهر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و351 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 606 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.