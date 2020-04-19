كورونا.. ارتفاع عدد المصابين العرب في إسرائيل إلى 579

زين خليل/الخليج 365-

ارتفعت، الأحد، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بين أوساط العرب، في إسرائيل إلى 579، وفق إحصاءات غير رسمية.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ (غير رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 إصابة جديدة في المدن والبلدات العربية ليرتفع الإجمالي إلى 579 مصابا.

وأوضحت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي بلغ 27,154.

ولفتت إلى أن نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بعدد الفحوصات في إسرائيل (حوالي 250 ألفا) تمثل نحو 11.1 بالمائة، رغم أن نسبة العرب تصل إلى 20% من إجمالي السكان البالغ نحو 9 ملايين نسمة.

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واستنادا إلى المعطيات ذاتها، احتلت بلدة "دير الأسد" في منطقة الجليل (شمال) المرتبة الأولى بـ 89 إصابة، منها 17 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

والسبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية "دير الأسد" العربية "منطقة محظورة" ومنعت الدخول والخروج منها.

وفي أم الفحم (شمال) لم تسجل إصابات جديدة ليظل العدد عند 58، فيما وصلت الإصابات في رهط (جنوب) إلى 39، وفي جسر الزرقاء (شمال) إلى 38 وفي دبورية (شمال) 28 إصابة.

وتتوزع باقي الإصابات على عشرات البلدات العربية، فيما لا تشمل معطيات الهيئة العربية للطوارئ المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة وغيرها.

ووصل عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، الأحد، إلى 13362 بينهم 171 حالة وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.