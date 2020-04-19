الصحة العراقية تحذر من "زيادة سريعة" بإصابات كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

حذرت وزارة الصحة العراقية، الأحد، من "زيادة سريعة" بإصابات فيروس كورونا و"فشل" جهود احتوائه، في حال لم يلتزم السكان بإجراءات الوقاية من الوباء.

وقال وزير الصحة صادق جعفر علاوي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "لوحظ هذا اليوم عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات (الخاصة) بمكافحة انتشار الوباء في العراق، مما أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات وفتح العديد من المحال التجارية والأسواق".

وحذر الوزير قائلاً: "هذا قد يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد الإصابات وفشل الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة على انتشار الوباء".

ويأتي هذا التحذير رغم أن العراق لا يسجل إصابات متزايدة بالفيروس، بل تراجع معدل الإصابات اليومية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث لم تتجاوز حاجز 50 إصابة يومياً، بينما كانت تحوم حول 70 إصابة قبل نحو أسبوعين.

ويعود تراجع وتيرة الإصابات إلى إجراءات حازمة اتخذتها السلطات العراقية لاحتواء تفشي الفيروس، وعلى رأسها "حظر التجوال، ومنع دخول الوافدين الأجانب للبلاد، وتعليق الدراسة، ومنع التجمعات العامة".

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ودعا علاوي، وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل، إلى "الابتعاد عن نقل الأخبار غير الموثقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل".

كما دعا قوات الأمن، إلى "متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة ومحاسبة الجهات التي تتهاون في تنفيذ الواجبات المناطة بها".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية تحذر بشكل متكرر من خطورة تخفيف الإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء، قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره".

وفي وقت سابق الأحد، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" في العراق، رفع حظر التجوال في ساعات النهار خلال شهر رمضان.

وفرض العراق حظر التجوال في عموم البلاد في 17 آذار/مارس الماضي، ضمن إجراء أخرى للحد من تفشي فيروس "كورونا".

ولغاية مساء السبت، سجل العراق 1513 إصابة بفيروس كورونا بيها 82 وفاة و953 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.