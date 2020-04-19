الجيش العراقي: مقتل مجموعة من "داعش" بقصف جوي

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365
أفاد الجيش العراقي، الأحد، بمقتل مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في ضربات جوية استهدفت مخابئ لهم بمحافظة صلاح الدين (شمال).
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان، إن مقاتلات عراقية شنت ضربات جوية على مخابئ لعناصر "داعش" في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة، غربي قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.
وأضافت أن الضربات الجوية، أسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر التنظيم (دون تحديد عددهم) وتدمير مخابئهم بالكامل.
وأشارت إلى أن مسلحي "داعش" كانوا ينطلقون من تلك المخابئ لاستهداف القوات الأمنية والسكان المدنيين في المناطق المحيطة.
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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