ناصر العنزي يرزق بمولوده الجديد “مهند”

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الخليج – عبدالله الغدير – الرياض : يتلقى الأستاذ ناصر بن يتيم العنزي احد منسوبي وزارة التعليم المشاركين بقناة عين للتعليم عن بعد التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة قدوم مولوده الجديد الذي اتفق وحرمه على تسميته “مهند” ، جعله الله من مواليد السعادة.
فيما تتقدم صحيفة الخليج الالكترونية بخالص التهاني والتبريكات إلى الأستاذ “العنزي ” بهذه بالمناسبة السعيدة.
سائلين الله عز وجل أن يكون قرة عين لوالديه، وأن ينبته الله نباتاً حسناً، وان يجعله من حفظة كتابه الكريم ومن خيره عباده الصالحين وأن يكون من سعداء الدنيا والآخرة.
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