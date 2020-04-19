«الأمن العام» : إطلاق خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والأحياء

أعلن الأمن العام اليوم (الأحد)، إضافة يضيف خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الانسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ماعدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال الرابط التالي (tanaqul.ecloud.sa).

وأوضح «الأمن العام» أن التسجيل للخدمة يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- التسجيل، ويشمل الاسم ورقم الهوية للمواطن والمقيم ورقم الجوال

2- الضغط على خانة «إرسال»

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3- تعبئة رقم التحقق المرسل للجوال بالخانة المخصصة ثم استكمال كتابة مبرر الطلب

4- وصول رسالة على الجوال لمقدم الطلب باستلامه

5- دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الاعتذار

6- رسالة الموافقة ستكون مشتملة على وقت التنقل وخط السير