شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1088 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الحالات الجديدة موزعة بنسبة 17% للسعوديين و83% لغير السعوديين.

وأضاف “متحدث الصحة”: أن “إجمالي الحالات في المملكة 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة”.

وأشار “العبد العالي”، إلى “تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي في المملكة منذ ظهور الفيروس إلى 97 حالة وفاة”.

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وبيَّن “متحدث الصحة”، أن “من بين حالات اليوم 892 حالة من نتائج المسح النشط وشكلت 82% من الحالات المعلنة”، لافتًا إلى إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة أكثر من 180 ألف فحص.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة حول توزيع الحالات الجديدة لفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تصدرت مكة لليوم الثالث على التوالي بتسجيل أكبر عدد من الإصابات والذي بلغ 251 حالة.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بحسب مناطق المملكة كالآتي:

مكة: 251

جدة: 210

الدمام: 194

المدينة: 177

الهفوف: 123

الرياض: 85

الزلفي: 9

الطائف: 7

ينبع: 6

الظهران: 4

حائل: 4

رأس تنورة: 3

عنيزة: 3

الجبيل: 3

تبوك: 2

رابغ: 2

الباحة: 1

محايل عسير: 1

الخرج: 1

العيص: 1

بيش: 1