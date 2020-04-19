وسيم العلماوي عميداً لكلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عينت جامعة أبوظبي البروفيسور وسيم العلماوي، عميداً لكلية العلوم الصحية، حيث سيقدم الدعم الإداري والاستراتيجي، لتعزيز جهود جامعة أبوظبي المتواصلة لتحقيق رؤية الكلية القائمة على ثلاثة محاور أساسية، وهي التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، وذلك في إطار مساعي الكلية الرامية إلى توفير بيئة مستدامة تحفز على الإبداع والابتكار وتطوير نظم البحث العلمي والأكاديمي.

وتولى العلماوي، قبل انضمامه إلى فريق الجامعة، عدداً من المناصب الأكاديمية البارزة في كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية في ثمانية بلدان مختلفة، بما في ذلك مناصب قيادية في جامعتي الخليج العربي ونزار باييف في كازاخستان.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير الجامعة: هدفنا تزويد الطلبة بالتدريب والمهارات اللازمة ليتفوقوا مهنيين صحيين، قادرين على المضي قدماً في مستقبل الصحة في أبوظبي والإمارات والمنطقة والعالم.

وقال العلماوي «أتطلع إلى التركيز على تعزيز الجانب البحثي في كلية العلوم الصحية، وتطوير برامج متعددة التخصصات، بما فيها البحث الطبي الدقيق والانتقالي، كما أتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهات ذات الصلة، من داخل الجامعة وخارجها، للمساهمة في مواصلة تحسين النظم التعليمية للبرامج الصحية وحصول الطلبة على الفرص التدريبية المناسبة».

وتُعد كلية العلوم الصحية من أحدث الكليات التي أضيفت إلى جامعة أبوظبي، وتضم حالياً برامج بكالوريوس الصحة والسلامة البيئية والصحة العامة والتغذية وعلم الجينات والطب الجزيئي وطب المختبرات في أبوظبي والعين.