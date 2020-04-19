شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد» تجمع 8 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت «فورد موتورز» سندات بقيمة 8 مليارات دولار، لدعم سيولة الشركة خلال أزمة «كورونا»، والتي يتزامن معها تراجع المبيعات ونشاط التصنيع، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقالت الصحيفة إن شركة «فورد» ستدفع فائدة بنحو 9.6% على سندات بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، إلى جانب فائدة بقيمة 9% على سندات بقيمة 3.5 مليار لأجل 5 سنوات، وفائدة بنحو 8.5% على سندات بقيمة 3.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

وتتوقع «فورد» تسجيل خسائر بملياري دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تتوقع انخفاض الإيرادات بنحو 15.7% خلال نفس الفترة.

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