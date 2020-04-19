الولايات المتحدة تشهد مزيداً من التظاهرات المعارضة لإجراءات الحجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من نيوهامبشر إلى كاليفورنيا، مروراً بتكساس وأوهايو، طالب متظاهرون في الغالب هم مؤيّدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت بإنهاء إجراءات الحجْر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ. وكان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبراً أنّ بعض حكّام الولايات «ذهب بعيداً جداً» في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كوفيد-19.

وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في سيّارات، أمام برلمان كونكورد، عاصمة ولاية نيوهامبشر الصغيرة (1,3 مليون نسمة) التي ظلّت نسبياً بمنأى عن الفيروس وسجّلت حتّى الجمعة 1287 إصابة و37 وفاة. وكان الحاكم الجمهوري كريس سنونو أصدر أوامر بفرض حجر حتّى 4 أيّار/مايو على الأقلّ. وكان بعض المتظاهرين ضد إجراءات الحجْر في كونكورد مسلّحين ومقنّعين، وحملوا لافتات كتب عليها «الأرقام تكذب» و«أعيدوا فتح نيو هامبشر». وتجاهلوا جميعهم تعليمات السلطات المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي.

وفي أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند، ظلّ المتظاهرون في سيّاراتهم، كما تظاهر نحو 200 شخص أمام البرلمان المحلّي. وكُتب على إحدى اللافتات «الفقر يقتل أيضاً»، وعلى لافتة أخرى «لن أطيع مراسيم غير قانونيّة».

في أوستن عاصمة تكساس، حيث أعلن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إعادة فتح المتنزهات وبعض الأنشطة الاثنين، لبى نحو 250 متظاهراً دعوة إلى التظاهر أطلقها مسؤولون عن موقع «إنفو وورز» اليميني المتطرّف، ولم يُبدوا اهتماماً بقواعد التباعد الاجتماعي. وندّدت شعاراتهم خصوصاً بـ«الانهيار الاقتصادي» الناجم عن وقف كل الأنشطة «غير الضرورية». كما خرجت احتجاجات أيضاً في كولومبوس (أوهايو) وسان دييغو بكاليفورنيا، وكذلك في إنديانا ونيفادا وويسكونسن، حسب الإعلام المحلّي. وفي كلّ مكان، لوّح المتظاهرون بالأعلام الأمريكية، متجاهلين توصية التباعد الاجتماعي.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي السبت، بدا أنّ ترامب يُبرّر الاحتجاجات، قائلاً إنّ «بعض الحكّام ذهبوا بعيداً جداً» في إجراءات الحجر. وأدّت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير بعدد العاطلين عن العمل في كل أنحاء البلاد وحرمان العديد من الناس من أيّ مصدر دخل. كما هنّأ ترامب حاكمي تكساس وفيرمونت الجمهوريَّين على «السماح باستئناف بعض الأنشطة يوم الاثنين»، مطالباً في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي. وفي وقت بدا أنّ التظاهرات ضمّت العديد من أنصار ترامب، شدّد بعض المشاركين فيها على أنّ دوافعهم اقتصاديّة في المقام الأوّل.

وسُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليصل عدد الإصابات الإجمالي 732197.