11 مايو موعد إنهاء العزل العام في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تبدأ فرنسا في إنهاء العزل العام 11 مايو/أيار، مع توقع استئناف الدراسة في المدارس، ولكن الحكومة لم توضح بعد الموعد الذي من المرجح أن تستأنف فيه قطاعات أعمال مثل المقاهي ودور السينما نشاطها وإلى أي مدى سيسمح للناس بالتنقل. وقالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو لصحيفة لو جورنال دو ديمانش في مقابلة نشرت الأحد إنه سيتم تزويد محطات الحافلات ومداخل مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية بأجهزة لتعقيم اليدين ومن المرجح أن يتم إلزام الركاب بوضع كمامات في وسائل النقل العام فور رفع إجراءات العزل العام. وأضافت أن ذلك سيتضمن توفير أجهزة تعقيم مجانية في حمامات السباحة والملاعب الرياضية ودور رعاية المسنين وكذلك في الشوارع ومحطات الحافلات. وعندما سئلت عما إذا كانت السلطات في منطقة باريس الكبرى ستجبر الناس على وضع كمامات في مترو الأنفاق وفي قطارات الضواحي قالت هيدالجو، إن مناقشات تجري بشأن ذلك.