كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية عبر واتساب

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة واتساب زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، عبر كافة الأنظمة المشغلة للتطبيق.

وبحسب موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، طرحت "واتساب" ضمن أحدث إصدار تجريبي، زيادة الحد الأقصى للمكالمات الجماعية، مما يعني زيادته عن 4 مستخدمين فقط، ومن المتوقع طرحه رسميًا في الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه الميزة تعمل مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 13" وما هو أحدث، وهواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار التاسع من نظام التشغيل، وما يليه.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتساب:

أولا: كيفية إجراء مكالمة صوتية أو مرئية جماعية:

- انتقل إلى تطبيق واتساب، ثم اضغط على أيقونة المكالمات في أسفل الشاشة.

شاهد بالصور: شبكات التواصل الاجتماعي لو كانت في عام 1980

- اضغط على زر الهاتف الموجود أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

- اضغط على خيار مكالمة جماعية جديدة، ستُفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنك البحث بالاسم في شريط البحث في الأعلى.

- أضف المشاركين إلى المكالمة بالضغط على الدوائر التي بجوار أسمائهم.

- اضغط على زر الهاتف لبدء مكالمة صوتية أو زر الفيديو لبدء مكالمة فيديو.

ثانيا: كيفية بدء مكالمة من داخل محادثة جماعية:

من الدردشة الجماعية الخاصة بك في "واتساب"، يمكنك الضغط على رمز الفيديو أو رمز الهاتف لبدء مكالمة مع جميع جهات الاتصال الموجودة في الدردشة من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على خيار الدردشاتفي أعلى الشاشة.

- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة أعلى الجهة اليمنى.

Advertisements

- اضغط على خيار مجموعة جديدة.

- حدد من تريد الدردشة معه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

- اضغط على السهم الموجود أسفل الجهة اليمنى.

- ادخل اسمًا للمجموعة، ثم اضغط على علامة الاختيار لتأكيد الاسم.

- اضغط على زر الفيديو لبدء مكالمة فيديو أو على زر الهاتف لبدء مكالمة صوتية.

ثالثا: كيفية إضافة مشاركين إلى مكالمة فردية:

إذا كنت تجري محادثة مع شخص ما في واتساب وتريد إضافة شخص آخر، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على خيار (الدردشات) Chats في أعلى الشاشة.

- اضغط على محادثة لفتحها.

- اضغط على رمز الهاتف في أعلى الزاوية اليمنى لبدء مكالمة صوتية أو زر الفيديو لبدء مكالمة فيديو.

- اضغط على أيقونة إضافة شخص (علامة +) أعلى الجهة اليمنى لإضافة مشاركين جدد إلى المكالمة، وسيؤدي هذا الخيار إلى إظهار قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

- اضغط على اسم الشخص الذي تريد إضافته.

- سترى تنبيهًا يسألك هل تريد إضافة هذا الشخص إلى المكالمة الجماعية.

- اضغط على (إضافة) Add.

- اضغط على رمز الفيديو لبدء مكالمة فيديو أو رمز الهاتف لبدء مكالمة صوتية على الفور.