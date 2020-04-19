دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Nubia Red Magic 5G ينطلق قريباً بأزرار قابلة للتخصيص ظهر على التقنية بلا حدود.

تكشف Nubia النقاب عن هاتفها الجديد Nubia Play 5G في مؤتمر يعقد في 21 من أبريل، وفي إعلان تشويقي جديد أشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بأزرار في زوايا إطار الهاتف قابلة للتخصيص.

تستعد شركة Nubia لإطلاق إصدار جديد من هواتف الألعاب من الفئة المتوسطة بعنوان Nubia Play 5G قريباً، بعد أن قدمت إصدارها المميز Red Magic 5G، ولقد قدمت الشركة لمحات عن الإصدار القادم في بعض الإعلانات التشويقية التي نشرت في الفترة الأخيرة.

شارك Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia على Weibo اليوم مزيد من التفاصيل عن هاتف الشركة المتوسط المخصص للألعاب Nubia Play 5G، حيث أكد على أن الهاتف يأتي بأزرار قابلة للتخصيص في زوايا إطار الهاتف ولقد نشر مقطع فيديو تشويقي يستعرض هذه الميزة.

مواصفات هاتف NUBIA PLAY 5G

Advertisements

أكد Ni Fei على أن هاتف Nubia Play 5G المخصص للألعاب سيأتي قريباً بمواصفات تدعم تجربة ألعاب مميزة، من خلال رقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يأتي بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz، لذا سيكون أول إصدار من الفئة المتوسطة يأتي بهذا المستوى في معدل تحديث الشاشة، أيضاً من المتوقع أن يدعم 240Hz في معدل سرعة اللمس في الشاشة.

كما يدعم هاتف Nubia Play 5G تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W PD، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Nubia Red Magic 5G ينطلق قريباً بأزرار قابلة للتخصيص ظهر على التقنية بلا حدود.