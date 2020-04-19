شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت على أحياء الرياض يوم الجمعة الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف حساب بيئة الرياض التابع للهيئة الملكية بمدينة الرياض عن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة يوم الجمعة الماضي. Advertisements وأوضحت في “أنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر” ، أن أكبر معدل لهطول الأمطار بلغ 10.8 ملم، بينما أقل معدل 0.1 ملم ، فيما شهدت بعض أحياء شمال الرياض هطول أمطار بكمية 5.2 ملم، بينما بلغت كمية الأمطار على حي العزيزية 0.8 ملم ، والدرعية 3.2 ملم من الأمطار. وأشارت إلى أن مطار الملك خالد شهد هطول أمطار بلغت كميتها 6.1 ملم، وفى المعذر بلغت 1.0 ملم، والعليا 0.6 ملم ، والملز 1.2 ملم ، والحائر 0.5 ملم .

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