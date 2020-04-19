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هيئة كبار العلماء السعودية توصي بصلاة التراويح في المنازل

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء اليوم الأحد أن هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، تحث المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس .

وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي "أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى... وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".

 

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