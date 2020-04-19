ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، تحث المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا.
وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي "أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى... وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة كبار العلماء السعودية توصي بصلاة التراويح في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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