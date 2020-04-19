شركة وان بلس تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي 8 Pro الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة وان بلس عن إطلاق هاتفها الذكي 8 Pro الجديد، الذي ينتمي للفئة الفاخرة.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على جميع التقنيات المتطورة المتوافرة حاليا مثل تقنية 5Gوشبكة الواي فاي 6، وأحدث معالجات كوالكوم وشاشة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز وبطارية قوية.

وعلى صعيد التصميم الخارجي يأتي هاتف وان بلس الجديد بشاشة قياس 6.78 بوصة، وتمتد قليلا نحو الحواف الجانبية، وتعمل الشاشة بدقة وضوح 3160 x1440بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، وهو ما يضمن تشغيل الرسوم المتحركة بسلاسة.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف وان بلس 8 Pro الجديد على 4 كاميرات، ويأتي مستشعر الكاميرا الرئيسية والكاميرا واسعة الزاوية من سوني بدقة 48 ميجابيكسل، ويقوم بإنشاء صور بدقة 12 ميجابيكسل من بيانات الصورة كوضع قياسي، ويمكن للمستخدم التحويل إلى وضع الصور بدقة الوضوح الكاملة، وتعمل الكاميرا المقربة بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل وتكبير 3x.

ويتضمن هاتف وان بلس الجديد وظيفة Color Filter Camera، والتي توفر تأثيرات لونية غير عادية بفضل رقاقة الفلتر على العدسة.

ويزخر هاتف وان بلس 8 Pro الجديد ببطارية سعة 4510 مللي أمبير ساعة، وتكفي شحنة البطارية لمدة يوم حتى عند الاستخدام المكثف لمعدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

ويدعم الهاتف وظيفة الشحن اللاسلكي، حيث يمكن إعادة شحن البطارية الكبيرة بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط بواسطة الشاحن Warp Charger الخاص بالشركة الصينية، والذي يعمل بقدرة 30 وات، ويعمل الهاتف الذكي الجديد مع الشواحن اللاسلكية الأخرى، ولكن عملية الشحن تتم بصورة أبطأ.

وأعلنت الشركة الصينية عن توافر هاتف وان بلس 8 الجديد أيضا بشاشة أصغر قليلا قياس 6.55 بوصة، ولكن ينبغي هنا التخلي عن وظيفة الشحن اللاسلكي والعدسة المقربة وكاميرا فلتر الألوان، كما أن معدل تنشيط الصورة في الشاشة يبلغ 90 هرتز.