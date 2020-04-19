صيانة المركبات «ديليفري» من «العربية للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل العربية للسيارات، التابعة لمجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامتي إنفينيتي ونيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، اعتماد تدابير السلامة والإجراءات الصحية، وذلك من خلال تقديمها حزمة من خدماتها المجانية التي تشتمل على استلام السيارات وتوصيلها ومعالجتها بالأوزون.

وتماشيًا مع الجهود الوقائية على مستوى الدولة، تقوم العربية للسيارات باستمرار بتطبيق كافة الإجراءات للحفاظ على صحة عملائها وسلامتهم في كافة مراكز الخدمة التابعة لها. وأدخلت الشركة آليات التعقيم المنتظمة في جميع مبانيها ونقاط الاتصال مع العملاء. وتتيح الشركة للعملاء الذين يودون صيانة سياراتهم تحديد موعد، وبعدها، سيقوم فريق السائقين باستلام سياراتهم من منازلهم، وتوصيلها مرة أخرى بعد الانتهاء من صيانتها، باستخدام شاحنة خاصة، حيث تقدم هذه الخدمات جميعها بالمجان.

ويمكن للعملاء أيضًا اختيار دفع رسوم الخدمة عبر قناة دفع إلكترونية آمنة. وكميزة إضافية، ستحصل كل سيارة أيضًا بعد الانتهاء من الخدمة على «العلاج بالأوزون» بالمجان، لتعقيم المقصورة الداخلية، وضمان خلوها من الجراثيم قبل إعادتها إلى العملاء.

وتعمل مراكز الخدمة في شارع الشيخ زايد وديرة من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 بعد الظهر لتقديم الخدمات الأساسية لعملائه، في حين يتم إغلاق فرع العوير بصفة مؤقتة. وتعمل مراكز الخدمة في الشارقة والإمارات الشمالية من السبت إلى الخميس، مع إجراء تعديل في التوقيت من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً.