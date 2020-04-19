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جري افتراضي بالشارقة في رمضان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمحاربة فيروس ،والابتعاد عن التجمعات والأنشطة بمختلف أنواعها، كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم فعالية «جري رمضان الإفتراضي» خلال الشهر الكريم بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية،وبرعاية قرية الشعب لممارسة الجري«.

حيث تم فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعالية الافتراضية،على أن تكون شروط المشاركة من خلال ممارسة النشاط في شهر رمضان خلال الفترة من 24 إبريل إلى 22 مايو 2020.

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وحددت طريقة المشاركة في الفعالية الافتراضية من خلال التسجيل عبر الرابط http://www.eevents.ae/ramadan وممارسة رياضة الجري في المنزل أو محيط المنزل أو حتى على الجهاز الرياضي بالمنزل خلال الفترة الزمنية المحددة وتوثيق المشاركة عبر أحد برامج التتبع التي يختارها المشارك من الفعالية وهي" ساعة آبل،أندرويد،جارمن،تطبيق سترافا،نايك"أو غيرها من البرامج المتوافرة التي يختارها المشارك، والتقاط صورة" كابجر" في الهاتف ورفعها مع البيانات الشخصية عبر الرابط الذي سيتم إرساله للمشارك بالبريد الإلكتروني بعد التسجيل الرسمي للمشاركة قبل تاريخ 22 مايو 2020، فيما سيتم تسليم شهادة وميدالية لكل مشارك في الفعالية الافتراضية إلى العنوان المتفق عليه.

وقال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن المبادرة الرياضية من أجل تشجيع الجميع على ممارسة وجعلها أسلوب حياة،وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهما المستمر للرياضة والرياضيين.

وقال عبد الله الدح، المدير التنفيذي لقرية الشعب إن الفعالية التي ستجرى لمسافة 10 كيلومترات تناسب الجميع،وستجرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية لمحاربة وكذلك لتأكيد أن الرياضة لها قيمة كبيرة خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تحرص فيه أغلب فئات المجتمع على أن يكون للنشاط الرياضي مساحة يومية.

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