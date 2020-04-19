مشجعو نيوكاسل يحلقون مع أحلام المرحلة السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

استيقظت من جديد أحلام مشجعي نيوكاسل الإنجليزي، وكشفت سبورتس ميل عن وصول صفقة شراء النادي المنافس في البرمييرليج للمراحل الأخيرة، وذكرت أن السعودي ياسر الروميان سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيوكاسل بعد إتمام صفقة الـ300 مليون استرليني من مالكه الحالي مايك آشلي، ووصف التقرير الروميان بأنه واحد من أقوى الشخصيات في الساحة السعودية ويحتل منصب رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، أكبر الشركات في العالم، ومدير صندوق تمويل الاستثمار العام (PIF ). وقال التقرير إن الموافقة على مجلس الإدارة الجديد للنادي سيستغرق بضعة أسابيع وأن المجموعة التي تقودها السعودية أرسلت وثائق في 350 صفحة بخصوص تفاصيل الخطط المالية للنادي المنافس في البرمييرليج.

وتضم الوثائق خططاً جريئة لضخ مئات الملايين في نيوكاسل لتحويله لناد منافس في مسابقة دوري أبطال أوروبا ويتضمن 3 مراحل: تطوير ملعب نيوكاسل، وشراء نجوم، وتطوير شباب الأكاديمية من أجل مستقبل ناجح. ملكية نيوكاسل ستكون مهيمنة من قبل صندوق تمويل الاستثمار العام (PIF ) السعودي (80 في المئة )، فيما تملك كل من المستشارة المالية أماندا ستيفلي وعملاقي العقارات الشقيقين ديفيد وسيمون روبن نسبة (10 في المئة).

وقادت ستيفلي مقابلات مباشرة مع المالك آشلي للخوض في تفاصيل الصفقة قبل لوائح الحجر المنزلي بسبب كورونا وتم استئناف المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية بعد تقليل آشلي السعر من 340 إلى 300 مليون استرليني، وذكر التقرير أن دفع المبلغ سيكون «كاش» بعد شائعات عن تمويل بالقروض.

وذكر التقرير أن المجموعة السعودية فكرت في التقدم بعرض لشراء تشيلسي لكن مالكه أبراموفيتش طلب 2.2 مليار استرليني علاوة على تمويل بناء ملعب النادي الجديد (1.3 مليار استرليني ) ما جعل الصفقة غير مثمرة على الصعيد المالي للجانب السعودي لذا فضل فكرة شراء نيوكاسل وجعله «علامة تجارية» تنافس تشيلسي.

وعبر مشجعو نيوكاسل عن حماسهم لإنهاء حقبة المالك آشلي التي امتدت 13 عاماً، وكتب مارك جونسن الشريك في تأسيس موقع «ماج» المستقل والمتخصص بأخبار النادي:«هناك لحظتان فارقتان في نيوكاسل هما ملكية آشلي للنادي وبيعه له. وصول آشلي في 2007، حينها طار المشجعون من الفرح لأن مليارديراً إنجليزياً اشترى النادي وسينقله لمستوى آخر، وكانت المواسم الـ14 في نيوكاسل قبل حقبة آشلي مزدهرة، إذ احتل نيوكاسل أحد المراكز الـ7 الأولى (5 مواسم في المركز الرابع ) ووصل لنهائي كأس الاتحاد وخاض مغامرة دوري أبطال أوروبا ناهيك عن التأهل لنصف نهائي يوروبا ليج. مع آشلي لم تأت الألقاب بل وهبط النادي مرتين وأفضل إنجاز كان احتلال المركز التاسع في ترتيب البرمييرليج وكان أعظم أهداف المالك تجنب الهبوط».

وتابع جونسن:«رحيل آشلي سيمنح مشجعي نيوكاسل فرصة للحلم مجدداً، سيشهدون مرحلة جديدة لا يكون فيها الحديث عن المالك أكثر من الحديث عما يقدمه اللاعبون في المباريات، كان 90 في المئة من أطفال المدينة يرتدون قميص نيوكاسل قبل حقبة آشلي لكن مع رحيله الآن لا يرتدي سوى 10 في المئة من الأطفال قميص نيوكاسل في الشوارع. احتل نيوكاسل واجهة الأخبار بالمشاكل الإدارية لذا كان المشجعون يرفضون شراء القميص والذهاب للملعب حتى إن آشلي قدم 10 آلاف تذكرة نصف الموسم لملء المدرجات التي احتجب المتفرجون عنها بعد مطالبات بإنهاء ملكيته».

وتابع جونسن:«نادي الكرة الإنجليزي المنافس في البرمييرليج لم يكن سوى جوهرة التاج في إمبراطورية آشلي التجارية والنادي كان يخدم مثل سندريلا مشاريعه الأخرى، فلا يشتري لاعبين جدد ولا ينفق فلساً على تطوير معقل سانت جيمس بارك وملعب التمرينات ولا يسمح باستثمارات تطور النادي. احكم على الشخص بمن يرافقه، آشلي جعل أسطورتي النادي ألن شيرر وكيفن كيجان منبوذين وفضل عليهما أشخاصاً من أمثال جو كينير ودينيس وايز. من حق المشجعين أن يشعروا بالحماس لمالكين جدد يتصفون بالطموح ويغيرون واقع المدينة للأفضل. عاد نيوكاسل ليكون مجدداً مصدر أمل كما كان قبل 13 عاماً عندما اشتراه آشلي، والمشجعون مهتمون بلعب دور في إنجاح هذه الملكية الجديدة على المدى البعيد بأفكار طموحة تختلف عن شهر العسل المر مع المالك القديم.



فيدال مهتم بمشروع نيوكاسل الجديد

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أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو إلى إمكانية انتقال نجم برشلونة التشيلي أرتورو فيدال لصفوف نيوكاسل. وقال التقرير إن فيدال معجب بـ«خطة مشروع نيوكاسل التنموية» وإنه منفتح على الانضمام إليه في حال استبدل الفريق مدربه بروس بمدرب اليوفنتوس السابق أليجري. وينتهي عقد فيدال مع برشلونة في 2021 وربما يجد في نيوكاسل ضالته بعد مشوار بعيد عن الأندية الإنجليزية شملت كولو كولو التشيلي وباير ليفركوزن الألماني واليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ثم برشلونة الإسباني.