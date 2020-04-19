فضيحة تعصف بحياة جورجينيو العائلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت الصن البريطانية عن تفاصيل الفضيحة التي عصفت بحياة نجم تشيلسي الإيطالي جورجينيو(28 عاماً) وأنهت زواجه بأم طفليه ناتاليا ليتيري والتي تزوجها قبل 3 سنوات في بلده الأصلي البرازيل، وفي التفاصيل، اكتشف آرون هيوز قبل ساعات من عطلة في سيريلانكا اعتزم فيها التقدم لخطبة صديقته أليزا سكالكون (من أم إيطالية وأب من سيريلانكا )التي تعمل في طاقم ضيافة نادي تشيلسي رسائل عاطفية بينها وجورجينيو، والتقى جورجينيو بأليزا بعد فترة قصيرة من انضمامه لتشيلسي في 2018 وساعدته على الترجمة.

ويضيف هيوز: «بدأت تتحدث عن جورجينيو طوال الوقت وبدأت أشك، وعندما ذهبت لليابان في جولة الصيف مع الفريق عبرت لها عن قلقي من تقاربهما لكنها نفت، بعد بضعة أسابيع شاهدت الرسائل على هاتفها وصدمت في ليلة سفرنا لسيريلانكا وعندما واجهتها بكت، وقالت إن الموضوع ليس كما تتصور».

وتابع هيوز الذي تعرف إلى أليزا في الجامعة:«ذهبنا للرحلة وكانت أسوأ أسبوعين في حياتي وبالكاد تحدثنا مع بعضنا، عندما عدنا قالت لي يجب أن نحاول مجدداً لكنني قلت لها لا أثق بك وانفصلنا في سبتمبر. ما زاد الطين بلة أني مشجع لأرسنال وشاهدته يسجل هدفاً ضدنا في ديسمبر وفاز تشيلسي وتضاعف ألمي».