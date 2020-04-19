شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تعصف بحياة جورجينيو العائلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
كشفت الصن البريطانية عن تفاصيل الفضيحة التي عصفت بحياة نجم تشيلسي الإيطالي جورجينيو(28 عاماً) وأنهت زواجه بأم طفليه ناتاليا ليتيري والتي تزوجها قبل 3 سنوات في بلده الأصلي البرازيل، وفي التفاصيل، اكتشف آرون هيوز قبل ساعات من عطلة في سيريلانكا اعتزم فيها التقدم لخطبة صديقته أليزا سكالكون (من أم إيطالية وأب من سيريلانكا )التي تعمل في طاقم ضيافة نادي تشيلسي رسائل عاطفية بينها وجورجينيو، والتقى جورجينيو بأليزا بعد فترة قصيرة من انضمامه لتشيلسي في 2018 وساعدته على الترجمة.
ويضيف هيوز: «بدأت تتحدث عن جورجينيو طوال الوقت وبدأت أشك، وعندما ذهبت لليابان في جولة الصيف مع الفريق عبرت لها عن قلقي من تقاربهما لكنها نفت، بعد بضعة أسابيع شاهدت الرسائل على هاتفها وصدمت في ليلة سفرنا لسيريلانكا وعندما واجهتها بكت، وقالت إن الموضوع ليس كما تتصور».
وتابع هيوز الذي تعرف إلى أليزا في الجامعة:«ذهبنا للرحلة وكانت أسوأ أسبوعين في حياتي وبالكاد تحدثنا مع بعضنا، عندما عدنا قالت لي يجب أن نحاول مجدداً لكنني قلت لها لا أثق بك وانفصلنا في سبتمبر. ما زاد الطين بلة أني مشجع لأرسنال وشاهدته يسجل هدفاً ضدنا في ديسمبر وفاز تشيلسي وتضاعف ألمي».
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة تعصف بحياة جورجينيو العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.