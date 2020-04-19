طفل يتبرع بحصالته لشراء لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث دانييل أوتون (5 سنوات) برسالة للمدير التنفيذي لنادي برايتون يقول فيها «أنا طفل في الخامسة ومشجع لليدز يونايتد وأكتب لكم هذه الرسالة بخصوص لاعب معار من جانبكم عندنا، لاعبي المفضل هو المدافع بين وايت، هل من الممكن إذا أمكن أن تبيعوا وايت لنا في نهاية الموسم؟ عددت جميع النقود في حصالتي ووجدت 15.07 استرليني تساعد على الصفقة». المدير بول باربر رد على الطفل برسالة وصف فيها العرض بأنه «سخي» لكنه قال للطفل بلطف إن وايت جزء من خطة برايتون المستقبلية وإن لا نية للنادي لبيعه، وعرض موقع برايتون على «تويتر» الرسالتين ما دفع مالك برايتون أندريا رادريزاني للتعليق: «عمل رائع دانييل، أنت مرحب بك للحاق بنادينا ومساعدة فكتور أورتا بعد المدرسة، سنقدم عرضك للمدافع ونعود لاستشارة السيد باربر».

ولعب بين وايت خريج أكاديمية برايتون مباراتين في كأس الرابطة مع الفريق الأول قبل إعارته لفريق المدرب بيلسا هذا الموسم.