الهند تتمهل في تخفيف أو رفع القيود على الرحلات الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير في الحكومة الهندية إن بلاده لم تتخذ بعد قراراً بشأن موعد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المحلية والدولية أو تخفيفها، وحث شركات الطيران على عدم قبول أي حجوزات قبل اتخاذ قرار نهائي.

وعلقت الحكومة الرحلات الجوية الداخلية في 23 مارس /آذار وأمرت شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها داخل الهند إضافة لحظر كان مفروضاً قبلها على الرحلات الدولية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري في تغريدة نشرها في وقت متأخر من مساء السبت «وزارة الطيران المدني توضح أن قراراً لم يتخذ حتى الآن لفتح العمليات المحلية أو الدولية». وأضاف «ننصح شركات الطيران بعدم فتح الحجوزات لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن من الحكومة».

وأقلت رحلات الطيران الداخلي في الهند 144 مليون راكب تقريباً العام الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة 21 يوماً في أواخر مارس/ آذار لاحتواء انتشار المرض وتم تمديد تلك الإجراءات حتى الثالث من مايو/أيار على الأقل.

لكن الهند أعلنت خريطة طريق لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية بعد 20 إبريل/نيسان في مواقع لم تشهد تفشياً للمرض في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وأعلنت الهند تسجيل ما يزيد على 15 ألف حالة إصابة وأكثر من 500 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وفقاً لبيانات الحكومة الهندية.