أستراليا تطالب بالتحقيق في أصل فيروس كورونا والضغوط تتزايد على الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت أستراليا إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطاً على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره. ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. ثم انتشر الفيروس في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت ماريس بين وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ «نقطة عالية جداً». وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) «المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك». وأضافت «أستراليا في الواقع ستصر تماماً على ذلك».

واستطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، وأعلنت الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات وفقاً لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة. وبلغ عدد الوفيات 71. وقل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن واحد في المئة، لمدة 7 أيام متتالية أي أنه أقل كثيراً منه في العديد من الدول الأخرى. وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس. ويوم السبت قال ترامب إن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت «مسؤولة عن علم عن الجائحة».