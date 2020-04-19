إسبانيا تمدد العزل العام ولكن بشكل أكثر مرونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد 15 يوماً حتى التاسع من مايو/أيار، ولكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة.

وأضاف خلال إفادة صحفية «تجاوزنا أخطر اللحظات». ولكنه حذر من أن «هذه الإنجازات ما زالت غير كافية وهشة في المقام الأول. ولا يمكن المخاطرة بحلول متعجلة».

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد زاد بوتيرة أبطأ يوم السبت لكنه تجاوز 20 ألفاً. وزاد عدد حالات الوفاة 565 حالة بانخفاض عن 585 حالة الجمعة. وارتفع عدد حالات الإصابة من 188068 إلى 191726 حالة

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في 14 مارس/آذار، وفتحت الأسبوع الماضي بعض قطاعات الاقتصاد بما في ذلك قطاع التصنيع. لكن ما زال كثيرون يلزمون بيوتهم باستثناء الخروج للتسوق للحصول على الطعام ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.

وقال سانتشيز إن إسبانيا التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الوفاة جراء كورونا في العالم ستتحرك ببطء وبتأن وبشكل تدريجي نحو «الحياة الطبيعية الجديدة».

ولكنه حذر من أن ذلك سيكون عملاً معقداً وأن العواقب الاقتصادية للتفشي ستكون «سلبية للغاية». وسئل عما إذا كان الناس سيستطيعون قضاء عطلاتهم الصيفية المعتادة فقال إنه يأمل ذلك.

ومع سعيه لثالث تمديد برلماني لحالة الطوارئ قال سانتشيز إن مرحلة العزل العام التالية قد تبدأ في 27 إبريل/نيسان «بشكل غير متماثل» مما يعني أنها قد تكون مخففة بشكل أكبر لبعض المناطق أو الفئات. وقال إنه على سبيل المثال سيتم السماح للأطفال بالخروج من المنازل على الرغم من أن ذلك سيكون «محدوداً وخاضعاً لشروط لتفادي العدوى».