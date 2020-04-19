علم الإمارات «رمز للأمل» أعلى جبل ماترهورن الشهير في سويسرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على جبل ماترهورن الأيقوني الشهير في سويسرا، الذي يعد أحد أهم المعالم السياحية العالمية، لمع السبت علم دولة الإمارات تحت عنوان«رمز للأمل»، دليلاً على التضامن الإنساني مع كل الذين يعانون وباء «كوفيد 19»، وامتناناً لجهود الدولة حول العالم للمساعدة والتخفيف من وطأة آثار الفيروس.

ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد، اختارت قرية «زيرمارت» التي يطل عليها الجبل، إنارته كل ليلة برموز للأمل من دول العالم التي تمد يد العون والتضامن للملايين حول العالم. وكانت ليلة السبت إماراتية بألوان العلم الذي ظل مضيئاً ومعرباً عن تضامنه مع أولئك الذين يعانون ويلات الوباء.

وكانت رسالة القرية السويسرية: «معاً سوف نتغلب على الأزمة. لذلك قمنا بإضاءة علم الإمارات العربية المتحدة على جبل ماترهورن لنعرب عن تضامننا مع الإمارات وامتناننا لدورها على المستوى العالمي في مكافحة الفيروس.. أن يمنح هذا الرمز الأمل والشجاعة لجميع الناس للتغلب على الأزمة».