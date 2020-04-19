أمير الكويت: لن ننجح في مكافحة كورونا من دون الالتزام بالإجراءات

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أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وأضاف في كلمة له أن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أمير الكويت أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي.

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وقال في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت على السابعة صباحاً، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة، حيث تستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الكويت

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