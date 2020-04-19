دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: Loop Maker Pro لصنع الموسيقى الخاصة بك مباشرة على هاتفك الذكي © Tech World قدمت بواسطة

Loop Maker Pro تطبيق جديد لإنشاء الموسيقى الخاصة بك والمبني حول استخدام حلقات الموسيقى.

لم تترك التطبيقات مجال إلّا ودخلته، حتى أن البعض استعان بالكامل بهاتفه الذكي بدلًا من جهازه الحاسوب للقيام بالكثير من الأمور، ومن المعروف أن صناعة الإيقاعات الصوتية تتطلب أجهزة عدّة ناهيك عن الخبرة، الآن مع تطبيق Loop Maker Pro سيتطلب الأمر فقط هاتفك الذكي وحركة أصابعك، حيث يُعد هذا التطبيق الجديد صانع موسيقى أو إيقاعات تكون خاصة بك.

وأكثر تفصيلًا، التطبيق مخصص لإنشاء موسيقى مبني حول استخدام حلقات الموسيقى، على أن يتضمن التطبيق مكتبة ضخمة من الحلقات للاختيار من بينها، كما ويمكنك تعيين كل حلقة على لوحة التطبيق الرئيسية، حيث بالنقر على لوحة التطبيق تستطيع إنشاء مساراتك الموسيقية الخاصة من خلال الجمع بين الحلقات.

من ناحيته أيضًا، يدعم التطبيق المزج والخلط بين الألحان أو الإيقاعات، فضلًا عن إضافة تأثيرات قوية من خلالها تنتقل إلى المستوى التالي، على أن يكون هناك الكثير الذي أتركه لتتعرف عليه بنفسك.

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أخيرًا، وعلى الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أن هذا تطبيق احترافي لإنشاء موسيقاك الخاصة، لكن من المؤكد أنه ممتع، وبالمناسبة هذا التطبيق متاح للتحميل مجّانًا على أن يدعم إعلانات، ولا يتضمن أي مشتريات داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Loop Maker Pro على أندرويد.

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