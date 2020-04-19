دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة في هاتف REALME X50 YOUTH ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme X50 Youth خلال الفترة القادمة، حيث يأتي هذا الإصدار باثنان من الكاميرات في ثقب الشاشة، مع 4 من الكاميرات في الجهة الخلفية.

كانت شركة Realme قد قدمت هاتف Realme X50 5G خلال شهر يناير الماضي، ومن ثم قدمت إصدار Pro من السلسلة، ومن جديد تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد بعنوان Realme X50 Youth.

جاء كلاً من هاتفي Realme X50 و X50 Pro خلال الفترة الماضية بعدد 6 من الكاميرات تنقسم إلى كاميرة مزدوجة وعدد 4 من الكاميرات في الجهة الخلفية، وهي نفس المواصفات التي ينطلق بهاتف Realme X50 Youth المرتقب من الشركة، إلا أن الإصدار المرتقب يختلف في إعدادات الكاميرة.

ولقد قدمت الشركة هاتف Realme X50 بكاميرة أمامية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي في الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما جاءت الكاميرة الرئيسية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعرات 12 و8 وأيضاً 2 ميجا بيكسل.

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ويأتي هاتف Realme X50 Youth بكاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر 16 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي combo بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme X50 Youth يأتي بتسعير جيد للأسواق في فئة الهواتف المتوسطة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن رقاقة المعالج التي تدعم هذا الإصدار، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن Realme ستدعم هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 765G أو Dimensity 800 إذا جاء بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة في هاتف REALME X50 YOUTH ظهر على التقنية بلا حدود.