دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Rotation Manager الجديد لإدارة اتجاه شاشة التطبيقات تلقائيًا © Tech World قدمت بواسطة

Rotation Manager جديد التطبيقات على أندرويد والمتمثلة فكرته في فرض اتجاه الشاشة على أساس كل تطبيق.

متابعةً لكل ما هو مهم وجديد في عالم التطبيقات، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، والذي يُنصح بتجربته، ويحمل التطبيق اسم Rotation Manager، حيث باختصار شديد يمكننا تعريفه بأنه عبارة عن أداة لإدارة إتجاه شاشة التطبيقات بالوضع الأفقي أو الرأسي تلقائيًا وعلى أساس كل تطبيق.

من ناحيته، يُشبه فكرة هذا التطبيق، التطبيق الآخر Brightness Manager الذي معه ستتمكّن من ضبط إعدادات السطوع لكل تطبيق قمت بتثبيته على أندرويد، ولكن تطبيقنا Rotation Manager يختص بإتجاه الشاشة

ذات صلة: جديد التطبيقات: Brightness Manager لإعداد سطوع معين على أساس كل تطبيق.

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على أي حال، وبناءً على التطبيق الذي تقوم بتشغيله، سيقوم هذا التطبيق تلقائيًا بتغيير اتجاه الشاشة، وبالمناسبة صُمم Rotation Manager خصيصًا لجعل هذه المهمة سهلة للجميع، فكل ما عليك فعله هو اختيار التطبيق المراد تدويره تلقائيًا، وبناءً على الوضع الذي حددته، وفور فتحك للتطبيق سيتم عرض الشاشة بالوضع الذي قمت بتعيينه مسبقًا.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل دون مشتريات داخلية، على أن يتضمّن بعض الإعلانات، ويكفي للتثبيت أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Rotation Manager على نظام أندرويد.

التدوينة تطبيق Rotation Manager الجديد لإدارة اتجاه شاشة التطبيقات تلقائيًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.